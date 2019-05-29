Барнаульское «Динамо» завершило сезон на четвертом месте

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-29T09:25:54+03:00

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Футболисты барнаульского «Динамо» во вторник, 28 мая, в Иркутске провели заключительный матч сезона 2018-2019 годов и финишировали на четвертом месте.

Последний матч сезона бело-голубые провели на иркутском стадионе «Труд», где встречались с местной командой «Зенит». Эта игра уже ничего не решала. Места в турнирной таблице уже давно были распределены. Поэтому исход матча не имел значения.

Было любопытно другое: уже на протяжении пяти последних матчей соперники не забивали друг другу. И вот наконец-то ситуация переменилась, правда, не кардинально. На девятой минуте хозяева поля распечатали ворота барнаульцев. Отличился Егор Чернышев. Наши же ответили на 19-й минуте матча. Сергей Нестеренко реализовал пенальти за фол против Владимира Завьялова.

В итоге на этом и закончили. Таким образом, счет матча 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU