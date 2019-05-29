2019-05-29T07:57:36+03:00
Общество

В Бийске начинают запускать горячую воду

Дарья САВЕНКО
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Запустить горячую воду по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 планируют 5 июня.Запустить горячую воду по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 планируют 5 июня.Фото: Дарья САВЕНКО
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В Бийске начинают запускать горячую воду после опрессовки и ремонта теплосетей.

Как сообщает «Бийский рабочий», в адрес управляющих компаний уже направлены оповещения о необходимости подготовить оборудование домов к возобновлению подачи воды. Подача горячей будет возобновлена для всех потребителей Бийской ТЭЦ, кроме 200 домов. Дело в том, что они подключены к трубопроводам, на которых обнаружили серьезные повреждения. Это – район Вокзала, Первого участка, квартала АБ, Треста, Старого Центра, по переулку Училищный и в микрорайоне Зеленый клин. Устранить повреждения планируют до 5 июня.

Во время гидравлических испытаний на тепловых сетях было обнаружено 109 повреждений коммуникаций.

Тем временем, в Барнауле продолжается ремонт теплосетей по контуру ТЭЦ-3. Запустить горячую воду планируют в понедельник, 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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