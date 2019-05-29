2019-05-29T07:53:58+03:00
Общество

Специалисты изучили оползневые линии в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Оползневая зонаОползневая зонаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Специалисты штаба по делам ГОЧС Ленинского района Барнаула провели осмотр оползневых береговых линий.

В частности они обследовали территорию береговой линии в садоводческом товариществе «Обь».

- На участке, подверженном угрозе оползневых явлений, проверили сохранность предупреждающих аншлагов, наличие железобетонных блоков, ограничивающих движение транспорта к садовым участкам, расположенным в зоне возможного схода грунта, - сообщают в пресс-службе мэрии.

В администрации отмечают, что данная территория останется на контроле властей. Специальная комиссия будет регулярно обследовать процессы подвижки грунта по улицам Квартал, 953а, Горская в СНТ «Обь» и «Обь-2», в п.Казенная Заимка по ул.Обская.

Напомним, в сентябре 2018 года на территории садоводства произошло обрушение берега Оби, в результате чего грунт унес с собой участок дороги и надворные постройки одного из дачных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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