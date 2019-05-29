Строители Алтайского края недовольны ценами на государственный заказ

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-29T06:57:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители Союза строителей Алтайского края написали обращение на имя губернатора региона Виктора Томенко. В этом письме они просят повлиять на определение стоимости возведения объектов по государственным заказам.

Как пишет «Политсибру», сейчас алтайские строители заявляют о том, что действующие нормативы нельзя назвать справедливыми, поскольку они лишают возможности получать прибыль от работы.

В документе, подписанном председателем Союза строителей Алтайского края Александром Мишустиным, говорится о том, что сейчас практически невозможно определить реальную стоимость важнейших объектов госзаказа.

В частности алтайские строители просят губернатора отменить действие актуального приказа и заменить его документом, который использовали ранее.

– Уже стало невмоготу. Раньше убытки можно было покрывать, перенаправляя средства со счетов других объектов. Новые поправки в законодательстве такую возможность блокировали. Кроме того, согласно нормативам, сметы должны составляться с учётом официального уровня инфляции, а он по сравнению с реальностью, опять же, занижен. В итоге, строительные организации попросту не хотят браться за возведение социальных объектов, чтобы не впасть в убытки, – прокомментировал изданию Александр Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU