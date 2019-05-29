2019-05-29T06:45:50+03:00
Происшествия

Формы для выпекания хлеба и подносы похитили из столовой в алтайском селе

Дарья САВЕНКО
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Двое парней похитили вещи из столовой в селе Саввушка Змеиногорского района.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночью два местных жителя 19-ти и 17-ти лет залезли в неработающую столовую и похитили от туда 30 алюминиевых листов для раздачи пищи, 101 форму для выпекания хлеба и тележку, на которой все и увезли.

Похищенную посуду они сдали в местный пункт приема металла, получив за это девять тысяч рублей, а тележку прикатили в дом к одному из них.

Уголовное дело полицейские возбудили по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». В ведомстве отмечают, что один из воров в прошлом году привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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