2019-05-29T06:43:06+03:00
Общество

Джип-спринт и танцевальный марафон проведут в Тальменке на Дельфийских играх

Анна СЕМИНА
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С 12 по 14 июня в Тальменском районе пройдет ХIХ творческий форум - краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!». Участников удивят соревнованиями джиперов и танцевальным марафоном.

По прогнозам организаторов, в этом году участниками творческого форума станут более 600 человек из 43 территорий региона. Уже определена предварительная программа и площадки для творческих состязаний.

- Специально к этому событию в Тальменке отремонтируют и расширят уличную сцену на центральной площади, где 12 июня будет проходить торжественное открытие Дельфийских игр, - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края.

Там же выступит с концертом Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая, а в день закрытия пройдет Всемирный фестиваль уличного кино и дискотека. Помимо этого в рамках форума состоится джип-спринт «Тальменские танки. Россия, вперед!», выступление театра «Калейдоскоп», «Дети лейтенанта Шмидта» и танцевальный марафон «Салют».

ИСТОЧНИК KP.RU

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