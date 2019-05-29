В Алтайском крае проходит ЕГЭ по математике

СЕГОДНЯ 06:14 2019-05-29T06:14:31+03:00

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В среду, 29 мая 2019 года, в Алтайском крае, как и по всей России, проходит единый государственный экзамен по базовой и профильной математике.

У нас в регионе его сдают свыше 12 тысяч человек – более шести тысяч по базовой математике и около шести тысяч – по профильной. Главным нововведением профильного уровня является то, что для поступления в ВУЗ участнику ЕГЭ нужно набрать 27 баллов, а в базовом профиле необходимо набрать три балла, чтобы получить аттестат о среднем образовании.

Резервный день для сдачи математики назначен на 24 июня. Помимо этого, 1 июля организован резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Узнать результаты ЕГЭ выпускники смогут на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае до 12 июня.

Следующий экзамен основного периода ГИА состоится 31 мая по истории и химии.

ИСТОЧНИК KP.RU