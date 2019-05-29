Погода на 29 мая 2019 года в Барнауле: +28 градусов

СЕГОДНЯ 05:55 2019-05-29T06:02:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнаул наконец-то пришла жара – днем 29 мая 2019 года столбик термометра в краевой столице поднимется до +26…+28 градусов. Осадков не ожидается, ветер южный 5-10 метров в секунду.

По Алтайскому краю воздух прогреется до +25…+30 градусов, без осадков, ветер южный 4-9, местами порывы 9-14 метров в секунду.

Уже в ночь на 30 мая характер погоды изменится – ночью в северо-западных районах края ожидается дождь, гроза. Ночью температура опустится до +11…+16 градусов, днем поднимется до +21...+26, в юго-восточных районах до +31 градуса. В дневные часы в большинстве районах дожди, грозы, град. Ветер южный с переходом на западный 8-13, местами порывы 17-22 метров в секунду.

В Барнауле завтра ночью +13…+15, днем +24…+26 градусов. Во второй половине дня дождь, гроза, ветер западный 8-13, порывы до 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU