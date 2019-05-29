2019-05-29T07:59:57+03:00
Общество

В Барнауле откроют новый завод по утилизации мусора

БОРЗОВ Денис
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В Барнауле построят крупнейший в регионе завод по утилизации мусора.В Барнауле построят крупнейший в регионе завод по утилизации мусора.Фото: Дарья САВЕНКО
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В Барнауле построят крупнейший в регионе завод по утилизации мусора и опасных медицинских отходов. Его строительство уже запланировано на проспекте Космонавтов, объект, по предварительным данным, будет готов к концу 2020 года. Об этом стало известно во вторник, 28 мая на пресс-конференции по поводу отходов ТКО, на которой присутствовали министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин и министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

Правительство региона выделит бесплатно участок земли для реализации этого проекта. Сам же завод построят на средства частных инвесторов. Он обойдется бизнесменам в 30-50 миллионов рублей. На предприятии по-новому подойдут к вопросу о сортировке, внедрят новую технологию «выпекания» мусора. Это позволит безопасно избавляться от особо опасных отходов медучреждений.

По словам министров, в крае и раньше уничтожали мед. отходы, но на заводе этот процесс будет более безопасным и технологичным. Но есть одно «но», к сожалению, завод мусор утилизирует, но не перерабатывает. Таких предприятий в крае пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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