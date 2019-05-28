2019-05-28T16:56:34+03:00
Происшествия

17-летние парни обнесли частный дом на крупную сумму

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новоалтайске состоится суд над двумя 17-летними парнями, которые обнесли частный дом на крупную сумму.

Следствие установило, что в феврале парни договорились залезть в чужой дом с целью обворовать его.

- Они проникли на территорию дома, распложенного в одном из садоводческих товариществ Первомайского района. С помощью лома парни взломали дверь непосредственно дома и гаража, из которых похитили электроинструменты, бытовую технику и сварочный аппарат на общую сумму более 43-х тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Данная сумма уже оценивается как значительный материальный ущерб. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что часть похищенных ценностей парни спрятали недалеко от места преступления, а часть унесли домой, распорядившись им по своему усмотрению.

Во время общения со следователями юноши свою вину признали полностью. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Новоалтайска организовал наркопритон
Ирония судьбы по-алтайски: Пьяный парень вломился в чужую квартиру, думая, что это его
Заключенный умер на Алтае во время свидания
Более 150 многоквартирных домов отремонтируют в Алтайском крае
Алтай-Кокс организует детский отдых
Мать, лишенная родительских прав, сбежала с дочерью в неизвестном направлении
На Алтае всем селом спасали корову, которая чуть не утонула в луже
Музей Валерия Золотухина примет участие в международном фестивале
"За ВДВ!": В Барнауле автомобилист устроил разборки с водителем автобуса №35
Барнаульца будут судить за ложное сообщение о минировании
Парад премьер стартует в Алтайском театре драмы
Барнаульские девушки станцевали в образе француженок
Неизвестный водитель сбил 82-летнюю старушку и скрылся
Мост у села Николаевка строят в Алтайском крае
Алтайскую делегацию на Петербургском экономическом форуме возглавит Виктор Томенко
Около ТРЦ «Galaxy» и на улице Челюскинцев отключат светофоры
Друг, одолжи денег: жительница Барнаула попалась на уловку мошенника
Ведущие профессора Алтайского медуниверситета проведут бесплатный прием детей в клиниках вуза
Студенты АлтГТУ организуют праздничную программу для детей
Погода на 28 мая 2019 года в Барнауле: +23 градуса
На 17 улицах Барнаула ведутся дорожные работы
Почти 900 человек за неделю укусили клещи в Алтайском крае
Школьница получила сильные ожоги во время пожара
Алтайский борец стал призером международного турнира в Алмате
В Алтайском крае прошли гонки по драг-рэйсингу
Дефицит бюджета Алтайского края вырастет до рекордных размеров
Водитель иномарки врезался в газовую трубу
Бийчанин через объявление продает 3,5 метра змей