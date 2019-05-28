17-летние парни обнесли частный дом на крупную сумму

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-28T16:56:34+03:00

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В Новоалтайске состоится суд над двумя 17-летними парнями, которые обнесли частный дом на крупную сумму.

Следствие установило, что в феврале парни договорились залезть в чужой дом с целью обворовать его.

- Они проникли на территорию дома, распложенного в одном из садоводческих товариществ Первомайского района. С помощью лома парни взломали дверь непосредственно дома и гаража, из которых похитили электроинструменты, бытовую технику и сварочный аппарат на общую сумму более 43-х тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Данная сумма уже оценивается как значительный материальный ущерб. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что часть похищенных ценностей парни спрятали недалеко от места преступления, а часть унесли домой, распорядившись им по своему усмотрению.

Во время общения со следователями юноши свою вину признали полностью. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU