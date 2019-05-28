Ирония судьбы по-алтайски: Пьяный парень вломился в чужую квартиру, думая, что это его

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-28T13:45:31+03:00

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23-летний житель Новоалтайска пойдет под суд за то, что ворвался в чужую квартиру, посчитав, что это его.

Инцидент произошел в апреле. В тот день молодой человек выпивал в гостях у своих соседей.

- Уже после окончания праздника он решил вернуться к себе домой, но из-за того, что много выпил, ночью перепутал подъезды и, соответственно, квартиры и начал стучать в чужую дверь. Когда ему открыла незнакомка, он вытолкал ее на лестницу, а сам закрылся изнутри, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Женщина была вынуждена вызвать полицейских. Когда стражи правопорядка прибыли, молодой человек уже понял, что совершил ошибку и попытался спрыгнуть с балкона, но был задержан.

Свою вину парень признал полностью, пояснив, что был дезориентирован и думал, что зашел в свою квартиру. Уголовное дело в отношении него передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU