Заключенный умер на Алтае во время свидания
В Барнауле скончался 42-летний осужденный, ему стало плохо во время свидания с супругой. Все произошло 24 мая в исправительной колонии на Куете.
Как сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul», жена погибшего незамедлительно позвала персонал учреждения на помощь. В пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю факт происшествия подтвердили.
- При длительном свидании у осужденного случился сердечный приступ. Ему была оказана неотложная медицинская помощь сотрудниками медицинской части учреждения и вызвана скорая помощь. Прибывшая бригада скорой помощи продолжила оказание реанимационных мероприятий, но спасти осужденного не удалось. Бригадой скорой помощи была констатирована смерть, - сообщили в ведомстве.
Отметим длительные свидания на протяжении трех дней положены положены в исправительных учреждениях общего режима. Если же осужденный допускает нарушения режима, количество предусмотренных по закону свиданий может быть урезано.
ИСТОЧНИК KP.RU