2019-05-28T13:29:57+03:00
Происшествия

Заключенный умер на Алтае во время свидания

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле скончался 42-летний осужденный, ему стало плохо во время свидания с супругой. Все произошло 24 мая в исправительной колонии на Куете.

Как сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul», жена погибшего незамедлительно позвала персонал учреждения на помощь. В пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю факт происшествия подтвердили.

- При длительном свидании у осужденного случился сердечный приступ. Ему была оказана неотложная медицинская помощь сотрудниками медицинской части учреждения и вызвана скорая помощь. Прибывшая бригада скорой помощи продолжила оказание реанимационных мероприятий, но спасти осужденного не удалось. Бригадой скорой помощи была констатирована смерть, - сообщили в ведомстве.

Отметим длительные свидания на протяжении трех дней положены положены в исправительных учреждениях общего режима. Если же осужденный допускает нарушения режима, количество предусмотренных по закону свиданий может быть урезано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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