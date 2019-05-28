Более 150 многоквартирных домов отремонтируют в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-28T13:29:17+03:00

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В 2019 году в Алтайском крае по региональной программе капитально отремонтируют более 150 многоквартирных домов.

Как отмечают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, всего же в текущем году в плане стоит проведение капремонта на 331 многоквартирном доме. Они располагаются в 51 муниципальном образовании региона.

- На эти цели направят 1,2 миллиарда рублей, - сообщают в ведомстве.

Ремонтируемые объекты регулярно инспектируют. Специалисты провели уже несколько выездов в разные районы и такая практика продолжится. По словам генерального директора Фонда капремонта Алтайского края Александра Пономарева, главное, чтобы подрядчик не только внешне преобразил дома, но и провел серьезную внутреннюю работу.

- Так, от постоянных протеканий крыш разрушается не только кровельное покрытие, но и отдельные элементы фасадной части. От застоя влаги на поверхности крыши прорастают кустарники и деревья, как правило, в квартирах верхних этажей появляется плесень и грибок. В таких случаях текущий ремонт не способен решить возникшие проблемы, а капитальный ремонт становится необходимостью, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU