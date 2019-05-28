На Алтае всем селом спасали корову, которая чуть не утонула в луже

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-28T10:50:05+03:00

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В центре села Орлово Немецкого района в луже чуть не утонула корова. Ее спасали одновременно несколько человек.

Об инциденте рассказали авторы издания «Новое время». В минувшие выходные в самом центре села Орлово, корова местного продавца магазина попала в яму, образовавшуюся у дома №43 по улице Ленина.

- Буренку спасали всем миром, одни держали за рога, другие тянули веревками, - пишет источник.

Примечательно, что яма образовалась из-за порыва на трубе центрального водопровода и устранить повреждение не могут аж с декабря! Немногим ранее в этой же луже застрял житель Барнаула, приехавший в гости к бабушке. Благо его смогли вытащить из «болота». Между тем, опасный провал никак не огорожен, а жители села сидят без воды. Когда разрешится данная ситуация никто не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU