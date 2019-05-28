2019-05-28T09:36:54+03:00
Звезды

Музей Валерия Золотухина примет участие в международном фестивале

Анна СЕМИНА
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Часть экспозиции музея повезут в МосквуЧасть экспозиции музея повезут в МосквуФото: Анна СЕМИНА
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Мемориальный музей Валерия Золотухина из села Быстрый Исток примет участие в Международном фестивале «Интермузей-2019» в Москве.

Он пройдет с 30 мая по 2 июня. Всего же в фестивале примет участие 50 новых музеев. Среди них и наш, Золотухинский.

- На выставочной площадке в ЦВЗ «Манеж» будет представлен стенд, на котором посетители выставки смогут познакомиться с историей создания и деятельностью Мемориального музея В.С. Золотухина. Проект выставочного стенда подготовили авторы архитектурно-художественного решения экспозиции Музея В.С. Золотухина Дмитрий Индюков и Максим Максименко, - рассказывают в пресс-службе Министерства культуры Алтайского края.

Там будет размещена краткая информация о художественном замысле экспозиции, ее современном состоянии и формах научно-просветительской работы. Помимо этого в Москву доставят 20 реальных экспонатов. Это будут вещи, связанные с жизнью и творчеством Валерия Сергеевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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