Барнаульца будут судить за ложное сообщение о минировании

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-28T09:09:09+03:00

"Террорист" был пьян, но отчетливо понимал что он делает Фото: Анна СЕМИНА

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Прокуратура Железнодорожного района Барнаула передала в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в ложном сообщении о минировании здания.

Инцидент произошел 21 мая. В тот день мужчина немного перебрал с алкоголем и решил похулиганить. Причем как отмечают в прокуратуре, он знал, на что идет и какие последствия наступят, когда он позвонит в полицию.

- В период с 22.00 до 22.33 он совершил звонок в правоохранительные органы и сообщил, что готовится взрыв дома №69 по улице Матросова, - поясняют в ведомстве.

Причем почему он выбрал именно этот дом – не уточняется. Тем не менее, на обозначенное им место выехали представители правоохранительных органов, которые проверили здание на наличие взрывчатки, которой, естественно там не оказалось.

«Шутника» быстро вычислили и возбудили против него уголовное дело. Теперь ему грозит штраф, ограничение свободы, либо принудительные работы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU