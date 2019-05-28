Парад премьер стартует в Алтайском театре драмы

СЕГОДНЯ 08:40 2019-05-28T08:46:25+03:00

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Во вторник, 28 мая, в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина стартует «Парад премьер». Им завершится 97-й театральный сезон.

Зрителей ждут четыре премьерных вечера. В эти дни на сцене театра покажут спектакли, которые вошли в репертуар в текущем сезоне. Среди них «Самоубийца» Николая Эрдмана в постановке Алексея Логачева, «Время женщин» Марины Глуховской по роману Елены Чижовой.

- Также на сцене будет «Кроткая» по повести Федора Достоевского в прочтении молодого режиссера Рачи Махатаева. А 31 мая покажут последнюю премьеру сезона - музыкально-пластическую комедию «Идеальный муж» по пьесе Оскара Уайльда (режиссер - Алексей Шавлов), - рассказывают в театре.

В последний день также состоится худсовет, на котором назовут исполнителей женских и мужских ролей, а также самых ярких дебютантов.

ИСТОЧНИК KP.RU