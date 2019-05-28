2019-05-28T08:46:25+03:00
Звезды

Парад премьер стартует в Алтайском театре драмы

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Парад премьер начинается в театре драмыПарад премьер начинается в театре драмыФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 мая, в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина стартует «Парад премьер». Им завершится 97-й театральный сезон.

Зрителей ждут четыре премьерных вечера. В эти дни на сцене театра покажут спектакли, которые вошли в репертуар в текущем сезоне. Среди них «Самоубийца» Николая Эрдмана в постановке Алексея Логачева, «Время женщин» Марины Глуховской по роману Елены Чижовой.

- Также на сцене будет «Кроткая» по повести Федора Достоевского в прочтении молодого режиссера Рачи Махатаева. А 31 мая покажут последнюю премьеру сезона - музыкально-пластическую комедию «Идеальный муж» по пьесе Оскара Уайльда (режиссер - Алексей Шавлов), - рассказывают в театре.

В последний день также состоится худсовет, на котором назовут исполнителей женских и мужских ролей, а также самых ярких дебютантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ирония судьбы по-алтайски: Пьяный парень вломился в чужую квартиру, думая, что это его
Заключенный умер на Алтае во время свидания
Более 150 многоквартирных домов отремонтируют в Алтайском крае
Алтай-Кокс организует детский отдых
Мать, лишенная родительских прав, сбежала с дочерью в неизвестном направлении
На Алтае всем селом спасали корову, которая чуть не утонула в луже
Музей Валерия Золотухина примет участие в международном фестивале
"За ВДВ!": В Барнауле автомобилист устроил разборки с водителем автобуса №35
Барнаульца будут судить за ложное сообщение о минировании
Барнаульские девушки станцевали в образе француженок
Неизвестный водитель сбил 82-летнюю старушку и скрылся
Мост у села Николаевка строят в Алтайском крае
Алтайскую делегацию на Петербургском экономическом форуме возглавит Виктор Томенко
Около ТРЦ «Galaxy» и на улице Челюскинцев отключат светофоры
Друг, одолжи денег: жительница Барнаула попалась на уловку мошенника
Ведущие профессора Алтайского медуниверситета проведут бесплатный прием детей в клиниках вуза
Студенты АлтГТУ организуют праздничную программу для детей
Погода на 28 мая 2019 года в Барнауле: +23 градуса
На 17 улицах Барнаула ведутся дорожные работы
Почти 900 человек за неделю укусили клещи в Алтайском крае
Школьница получила сильные ожоги во время пожара
Алтайский борец стал призером международного турнира в Алмате
В Алтайском крае прошли гонки по драг-рэйсингу
Дефицит бюджета Алтайского края вырастет до рекордных размеров
Водитель иномарки врезался в газовую трубу
Бийчанин через объявление продает 3,5 метра змей