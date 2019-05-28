Барнаульские девушки станцевали в образе француженок

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-28T08:46:58+03:00

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В соцсетях одной из популярных танцевальных школ Барнаула появилось яркое видео. На нем хореограф Любовь Ebony вместе со своими ученицами танцуют стильный «Vogue».

Танец.Видео: youtube.com

Для танцевального ролика девушки выбрали образ романтичных француженок. Они одеты в яркие наряды и береты. Дополняет образ трек «So weit wie noch nie» ди-джея и продюсера электронной музыки Jürgen Paape. В качестве локации хореограф выбрала площадки возле театра драмы и колеса обозрения.

Под видео тренер Любовь пишет, что этот ролик – итог специального курса по направлению «Vogue».

- Обучение длилось всего месяц, включало 12 тренировок, уровень подготовки с нуля, - делится девушка.

К слову, танцевальный стиль «Vogue» зародился в 80-е годы в Америке. Он базируется на модельных позах и подиумной походке. Сейчас он очень популярен в танцевальных школах России.

ИСТОЧНИК KP.RU