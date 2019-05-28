Неизвестный водитель сбил 82-летнюю старушку и скрылся

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-28T08:24:27+03:00

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В Барнауле Госавтоинспекция разыскивает водителя, который вечером в понедельник, 27 мая, сбил 82-летнюю старушку и скрылся с места аварии.

По данным инспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.40 в районе пересечения улиц Максима Горького и Льва Толстого. На данный момент известно только что бабушку сбил автомобиль в кузове темного цвета с левым рулем. Кто за ним сидел – мужчина или женщина, тоже не известно. Информации отечественное это было авто или иномарка – также пока не установлено. В связи с этим ведутся поиски и очевидцев, которые могли бы помочь в установке обстоятельств.

Людей, располагающих какой-либо информацией по происшествию, просят позвонить по телефонам (3852) 393-605, 393-544, 391-090, 393-555, или 02.

Напомним, накануне произошло несколько серьезных ДТП. Так на Потоке водитель «Тойоты» врезался в газовую трубу. Мужчина скончался на месте аварии. По предварительной информации, ему стало плохо с сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU