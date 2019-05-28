Алтайскую делегацию на Петербургском экономическом форуме возглавит Виктор Томенко

СЕГОДНЯ 07:43 2019-05-28T07:45:29+03:00

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В Петербургском международном экономическом форуму (ПМЭФ) примет участие губернатор Виктор Томенко. Он возглавит делегацию Алтайского края.

Регион будет представлен в экспозиции Сибирского федерального округа (она создана по инициативе ассоциации «Сибирское соглашение» и полномочного представителя президента РФ в Сибири). Также край будет представлен на стенде Ассоциации инновационных регионов России. На встречах с представителями деловых объединений и бизнеса делегация презентует инвестиционные возможности региона, сообщает Алтайский центр инвестиции и развития.

Форум пройдет с 6 по 8 июня. Главная тема – «Формируя повестку устойчивого развития». Участниками и экспертами станут руководители крупнейших российских и зарубежных фирм и транснациональных компаний. По итогам мероприятия планируется заключение ряда соглашений. Так, в 2018 году в ходе проведения форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU