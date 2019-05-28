2019-05-28T06:43:53+03:00
Происшествия

Друг, одолжи денег: жительница Барнаула попалась на уловку мошенника

Дарья САВЕНКО
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Жительница Барнаула потеряла более 16 тысяч рублей.Жительница Барнаула потеряла более 16 тысяч рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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Жительница краевой столицы поверила «другу» в социальной сети и потеряла более 16 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанка получила сообщение от своего друга, в котором он попросил занять деньги. Девушка согласилась и перевела на номер карты, который он написал, более 16 тысяч рублей. Вскоре она перезвонила другу и узнала, что его страницу взломали.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам быть бдительными в сети Интернет. Не поддавайтесь на уловки мошенников, с просьбами от «знакомых» о переводе денежных средств, информацию перепроверяйте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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