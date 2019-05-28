Погода на 28 мая 2019 года в Барнауле: +23 градуса

СЕГОДНЯ 06:13 2019-05-28T06:13:56+03:00

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Во вторник, 28 мая 2019 года, в Барнауле столбик термометра поднимется до +21…+23 градусов. По данным синоптиков, осадков не ожидается, ветер южный 4-9 метров в секунду.

В Алтайском крае также без осадков, температура поднимется до +20…+25 градусов, без осадков, ветер южный 2-7, местами порывы 9-14 метров в секунду.

В ночь на 29 мая в Барнауле ожидается +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. По Алтайскому краю ночью до +7…+12, в предгорных районах местами до +2 градусов, днем и вовсе синоптики прогнозируют +25…+30 градусов. Ветер южный 2-7, местами порывы до 14 метров в секунду.

С 28 по 31 мая местами по краю сохраняется высокая пожароопасность – четвертый класс горимости, в Кулундинском, Ключевском, Волчихинском районах и Славгороде – пятый класс горимости. При этом, 27-28 мая ожидаются заморозки до -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU