2019-05-28T05:09:01+03:00
Общество

Почти 900 человек за неделю укусили клещи в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
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Всем подлежащим пациентам был введен иммуноглобулинВсем подлежащим пациентам был введен иммуноглобулинФото: Анна СЕМИНА
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За прошедшую неделю от присасывания клещей в Алтайском крае пострадали 876 жителей региона.

В общей сложности с начала сезона активности клещей за помощью медиков обратились 4064 человека.

- Это ниже среднемноголетнего уровня на 14%, - уточняют в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Из общего числа пострадавших 1413 детей в возрасте до 14 лет. Всем им был введен иммуноглобулин и установлено медицинское наблюдение.

Также зарегистрировано 142 случая, когда есть подозрение на заболевание сибирским клещевым тифом. Среди них 39 – это дети до 14 лет. У десяти пациентов подозревают клещевой энцефалит и еще у десяти – боррелиоз. При этом тяжелых случаев заболеваний не зарегистрировано.

Параллельно с этим специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» провели исследования снятых с людей клещей. В итоге в 3,8% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 11,5% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Пострадавшие получили профилактическое лечение и никто из них не был инфицирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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