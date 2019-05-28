Школьница получила сильные ожоги во время пожара

СЕГОДНЯ 04:52 2019-05-28T04:52:03+03:00

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Алтайская школьница получила серьезные ожоги во время пожара. ЧП произошло в минувшею пятницу, 24 мая, в селе Алтайском.

В пожаре пострадала ученица школы № 1. Девочка получила сильные ожоги рук, лица и верхних дыхательных путей.

- В тяжелом состоянии ее госпитализировали в Алтайскую ЦРБ, а затем перевезли в Барнаул. Сейчас девочка находится в реанимации. Из-за ожогов она не может самостоятельно дышать. Врачи борются за жизнь школьницы, - сообщает сайт издания «За изобилие».

По данным источника, семья девочки в настоящее время находится в трудной жизненной ситуации. Отец школьницы из-за болезни был вынужден уволиться с работы, а мама попала под сокращение. Сбор средств начали знакомые, друзья и учителя девочки. Материальную помощь можно перечислить на карту Жарикова Павла Федоровича № 4276 0200 1166 5749.

ИСТОЧНИК KP.RU