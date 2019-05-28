Алтайский борец стал призером международного турнира в Алмате

СЕГОДНЯ 04:27 2019-05-28T04:27:15+03:00

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Алтайский борец Виталий Щур принял участие в 25-м международном турнире по греко-римской борьбе на Кубок Болата Турлыханова и стал призером соревнований.

Турнир проходил с 25 по 26 мая в Алмате. В престижных соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из Казахстана, России, Беларуси, Ирана и других стран. В общей сложности 193 борца.

- Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера Казахской ССР Болата Турлыханова, воспитавшего многих успешных спортсменов, - сообщают в пресс-службе минспорта Алтайского края.

В первую очередь Кубок важен тем, что это хорошая подготовка к чемпионату мира, который также пройдет в Казахстане. Именно поэтому на ковер выходят лучшие из лучших. Так сборная России выставила 18 спортсменов и один из них точно смог защитить честь страны – наш Виталий Щур в категории до 130 кг стал вице-чемпионом. В финальной схватке он уступил представителю Белорусси Кириллу Хришчанке.

ИСТОЧНИК KP.RU