2019-05-27T16:36:09+03:00
Общество

В Алтайском крае прошли гонки по драг-рэйсингу

БОРЗОВ Денис
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Фото: Алтайская федерация автомобильного спортаФото: Алтайская федерация автомобильного спорта
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1 этап Чемпионата и Кубка Алтайского края по дрэг-рейсингу состоялся 27 мая на аэродроме Панфилово.

Самым быстрым на первом этапе Чемпионата и Кубка Алтайского края по дрэг-рейсингу оказался Максим Соколков (г.Новокузнецк) на автомобиле Mitsubishi Evolution. 402 метра пилот проехал за 9.131 сек. Скорость на финише составила 249 км/ч.

Как сообщили в Алтайской федерации автоспорта, в гонках поучаствовали 60 пилотов из разных городов Сибири: Томск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск. Алтайский край представили участники из Барнаула, Заринска, Горняка, Бийска. Были и спортсмены из Казахстана. Впервые была проведена интернет-трансляцию региональной гонки. Прямой эфир за два посмотрело 62 тысяч зрителей из разных точек страны.

В следующий раз пилоты дрэг-рейсинга встретятся на Алтае 6-7 июля. Это будет 2 этап Чемпионата и Кубка Алтайского края и Кубок ДОСААФ России по дрэг-рейсингу. Место встречи традиционное – аэродром Панфилово (с.Новороманово Калманского района)

ИСТОЧНИК KP.RU

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