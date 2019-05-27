2019-05-27T15:27:02+03:00
Общество

Дефицит бюджета Алтайского края вырастет до рекордных размеров

БОРЗОВ Денис
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27 прошло заседание Министерства финансов Алтайского края. Уже 30 мая депутаты рассмотрят поправки в закон о краевом бюджете.

Доходы краевой казны составят 755 миллионов рублей благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета, всего средств будет около 101 миллиарда рублей. В то же время расходы увеличатся более, чем на 5,5 миллиардов. Деньги планируется направить на повышение зарплаты бюджетникам (около 1,5 миллиардов), проведение энергоэффективных работ, закупку медикаментов, а также на реализацию краевой инвестиционной программы.

Увеличится помощь муниципальным образованиям. Города и районы получат почти на 3 миллиарда рублей больше, по сравнению с прошлым годом.

Из-за увеличения расходов возрастет дефицит краевой казны. Как сообщил новый министр финансов края Данил Ситников, его можно будет покрыть остатками регионального бюджета с прошлого года, рассчитанными 1 января этого года. Сколько таких средств находится в краевой казне, в Министерстве финансов не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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