Водитель иномарки врезался в газовую трубу

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-27T13:39:00+03:00

Водитель врезался в газовую трубу в Барнауле Фото: скриншот сайта

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 27 мая, в Барнауле произошла очередная авария с наездом автомобилиста на препятствие. На этот раз на пути водителя встала газовая труба.

Как рассказали очевидцы дорожно-транспортного происшествия, оно произошло на проспекте Калинина, в районе дома №116. Водитель автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением, врезался в газовую трубу и повредил ее.

- Очевидцы сообщают о большой утечке газа, - говорится в объявлении в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

На место аварии были вызваны сотрудники газовой службы, МЧС, Госавтоинспекции и медики «скорой помощи». Проезд в ближайшем районе перекрыли и специалисты приступили к устранению неполадок. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.

- Движение для всех видов транспортных средств на участке от улицы Петра Сухова в сторону проспекта Космонавтов по проспекту Калинина перекрыто, - также добавляют в Госавтоинспекции.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», накануне днем, 26 мая, пьяный водитель в поселке Власиха врезался в бетонный столб.

ИСТОЧНИК KP.RU