2019-05-27T13:39:00+03:00
Происшествия

Водитель иномарки врезался в газовую трубу

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Водитель врезался в газовую трубу в БарнаулеВодитель врезался в газовую трубу в БарнаулеФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

В понедельник, 27 мая, в Барнауле произошла очередная авария с наездом автомобилиста на препятствие. На этот раз на пути водителя встала газовая труба.

Как рассказали очевидцы дорожно-транспортного происшествия, оно произошло на проспекте Калинина, в районе дома №116. Водитель автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением, врезался в газовую трубу и повредил ее.

- Очевидцы сообщают о большой утечке газа, - говорится в объявлении в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

На место аварии были вызваны сотрудники газовой службы, МЧС, Госавтоинспекции и медики «скорой помощи». Проезд в ближайшем районе перекрыли и специалисты приступили к устранению неполадок. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.

- Движение для всех видов транспортных средств на участке от улицы Петра Сухова в сторону проспекта Космонавтов по проспекту Калинина перекрыто, - также добавляют в Госавтоинспекции.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», накануне днем, 26 мая, пьяный водитель в поселке Власиха врезался в бетонный столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае прошли гонки по драг-рэйсингу
Дефицит бюджета Алтайского края вырастет до рекордных размеров
Бийчанин через объявление продает 3,5 метра змей
В Барнауле девушка обманула банк и взяла кредит
В Бийске подростки запинали слепого голубя
Алтайский гребец завоевал путевку на первенство Европы
На Барнаул надвигаются дожди, грозы и ветер
Познавательный квест для детей проведут волонтеры отряда «Лиза Алерт»
Перспективы подъема промышленности Алтайского края обсудили на симпозиуме в Белокурихе
В Барнауле на покос травы вдоль дорог потратят 9,2 млн рублей
В Барнауле перекроют проезд около парка культуры и отдыха имени Ленина
Вылезла в окно и исчезла: на Алтае вторые сутки ищут пропавшую пенсионерку
АлтГТУ удостоен звания победителя международных студенческих Интернет-олимпиад
День защиты детей с «Сибирской медиагруппой» и парком «Лесная сказка»
У главного корпуса Алтайского медуниверситета заложат можжевеловую аллею
Водитель на большой скорости врезался в бетонный столб
Цех с семечками горел в Барнауле
Авария с участием шести машин произошла в Алтайском крае
Компенсация за БАДы: Жительница Бийска потеряла 1,4 млн рублей
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с универсальных таксофонов
Спортсмен Иван Нифонтов победил на праймериз в Барнауле
Алтайская лаборатория исследует продукты питания на наличие микроорганизмов порчи
Пьяный водитель загнал авто на пути под поезд на Алтае