Водитель иномарки врезался в газовую трубу
В понедельник, 27 мая, в Барнауле произошла очередная авария с наездом автомобилиста на препятствие. На этот раз на пути водителя встала газовая труба.
Как рассказали очевидцы дорожно-транспортного происшествия, оно произошло на проспекте Калинина, в районе дома №116. Водитель автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением, врезался в газовую трубу и повредил ее.
- Очевидцы сообщают о большой утечке газа, - говорится в объявлении в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».
На место аварии были вызваны сотрудники газовой службы, МЧС, Госавтоинспекции и медики «скорой помощи». Проезд в ближайшем районе перекрыли и специалисты приступили к устранению неполадок. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.
- Движение для всех видов транспортных средств на участке от улицы Петра Сухова в сторону проспекта Космонавтов по проспекту Калинина перекрыто, - также добавляют в Госавтоинспекции.
Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», накануне днем, 26 мая, пьяный водитель в поселке Власиха врезался в бетонный столб.
ИСТОЧНИК KP.RU