В Барнауле девушка обманула банк и взяла кредит

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-27T12:49:29+03:00

Сумма причиненного ущерба составила более 6 тысяч рублей. Фото: Дарья САВЕНКО

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Полицейские задержали жительницу Алтайского края, которая обманула банк и оформила кредит.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 23-летняя девушка оформила в одном из банков заявку на получение кредита. При этом она предоставила ложные персональные данные. Сумма причиненного ущерба составила более 6 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали мошенницу и возбудили уголовное по статье «Мошенничество». Ранее девушка уже была судима.

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ИСТОЧНИК KP.RU