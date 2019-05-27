В Барнауле девушка обманула банк и взяла кредит
Полицейские задержали жительницу Алтайского края, которая обманула банк и оформила кредит.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 23-летняя девушка оформила в одном из банков заявку на получение кредита. При этом она предоставила ложные персональные данные. Сумма причиненного ущерба составила более 6 тысяч рублей.
Вскоре полицейские задержали мошенницу и возбудили уголовное по статье «Мошенничество». Ранее девушка уже была судима.
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ИСТОЧНИК KP.RU