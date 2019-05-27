2019-05-27T12:49:29+03:00
Происшествия

В Барнауле девушка обманула банк и взяла кредит

Дарья САВЕНКО
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Сумма причиненного ущерба составила более 6 тысяч рублей.Сумма причиненного ущерба составила более 6 тысяч рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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Полицейские задержали жительницу Алтайского края, которая обманула банк и оформила кредит.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 23-летняя девушка оформила в одном из банков заявку на получение кредита. При этом она предоставила ложные персональные данные. Сумма причиненного ущерба составила более 6 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали мошенницу и возбудили уголовное по статье «Мошенничество». Ранее девушка уже была судима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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