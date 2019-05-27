2019-05-27T12:46:25+03:00
Происшествия

В Бийске подростки запинали слепого голубя

Анна СЕМИНА
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Пост о голубеПост о голубеФото: скриншот сайта
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Жительница Бийска пожаловалась на подростков-извергов, которые запинали слепого голубя.

О происшествии рассказала подписчица Instagram-сообщества biysk.22. Инцидент произошел в понедельник, 27 мая, когда все школьники сдавали первый ЕГЭ.

- Сегодня занималась в тренажерном зале и вот эти уроды пинали этого слепого голубя. Я выбежала из зала, и они удрали, - пожаловалась бийчанка.

При этом она приложила видеозапись издевательства над бедной птицей и снимок несчастного.

- Отмороженные душой и сердцем, пустые какие-то подростки, ничего человеческого в душе, - написала в комментариях одна из подписчиц.

К сожалению, несмотря на посильную помощь, голубь умер.

Как ранее писала «Комсомольская правда» - Барнаул», другой случай связанный с пернатыми произошел с жительницей Барнаула Еленой. На поселковой дороге девушка нашла маленького совенка. Побоявшись за него, она на ночь забрала его к себе домой.

Специалисты же в таких случаях рекомендуют аккуратно взять птицу и перенести ее подальше от дороги и посадить на ветку. Так она будет вне опасности. С собой забирать можно только раненую особь, и сразу же вести к ветеринарам или орнитологам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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