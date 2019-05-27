2019-05-27T12:18:33+03:00
Спорт

Алтайский гребец завоевал путевку на первенство Европы

Анна СЕМИНА
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Владлен Ушаков (слева), тренер спортсмена Александр Сухой (в центре), Никита Максимов (справа)Владлен Ушаков (слева), тренер спортсмена Александр Сухой (в центре), Никита Максимов (справа)Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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В Москве завершились соревнования по гребле для спортсменов не старше 19 лет. По итогам первенства России представитель Алтайского края Владлен Ушаков завоевал путевку на первенство Европы.

Представительство Алтайского края в лице воспитанников СШОР имени Константина Костенко было приличным, но особых результатов достигли лишь двое спортсменов. Ангелина Рябицкая стала лучшей в байдарке-четверке на 500 метрах. А вот Владлен Ушаков дважды побывал на верхней ступени пьедестала почета. Сначала он победил в заезде байдарок-двоек на 500 метров, а затем первенствовал на этой же дистанции, но в байдарке-четверке. Партнером Владлена по двойке стал московский байдарочник Никита Максимов.

- Программу-минимум мы выполнили - Владлен Ушаков 100% отобрался на первенство Европы, выиграв соревнования в байдарке двойке и четверке. Надеялись, что Владлен будет первым и в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров, но он занял четвёртое место. Четыре лодки заехали на финиш почти одновременно, но на первенстве Европы в этой дисциплине выступит только победитель, - прокомментировал «Алтайскому спорту» выступление спортсмена Юрий Морозов, директор СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

Что касается Ангелины Рябицкой, то она, скорее всего, не поедет на первенство Европы, так как не совсем удачно выступила в личных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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