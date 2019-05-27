На Барнаул надвигаются дожди, грозы и ветер

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-27T11:57:40+03:00

До +28 градусов прогреется в Барнауле в ближайшие дни. Фото: Дарья САВЕНКО

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Кажется, что тепла жители Барнаула не дождутся – с 30 мая в столице Алтайского края начнутся дожди и грозы, которые затянутся на несколько дней.

Так, по данным синоптиков, ночью 28 мая в Барнауле будет +4…+6, днем +21…+23 градуса. В ночь на 29 мая в краевой столице столбик термометра опустится до +8…+10 градусов, днем поднимется до +26…+28 градусов. Без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду.

Ночью 30 мая столбик термометра покажет +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +24…+26 градусов. Синоптики прогнозируют дождь и грозу. Ветер южный с переходом на западный 5-10, порывы 13-18 метров в секунду. Осадки ожидаются также 31 мая, 1 и 2 июня. Дневная температура опустится до +17...+20 градусов.

С 28 по 31 мая местами по краю сохраняется высокая пожароопасность – четвертый класс горимости, в Кулундинском, Ключевском, Волчихинском районах и Славгороде – пятый класс горимости. При этом, 27-28 мая ожидаются заморозки до -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU