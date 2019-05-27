Познавательный квест для детей проведут волонтеры отряда «Лиза Алерт»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-27T11:56:32+03:00

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В День защиты детей, 1 июня, в Барнауле активисты поискового отряда «Лиза Алерт» проведут для детей познавательный квест на тему: «Что делать, если ты потерялся в лесу?».

Принять участие в нем могут ребята старше пяти лет. Малышам расскажут о правилах безопасности, о том, как действовать в критической ситуации, а также выдадут памятки с полезной информацией. Помимо этого для участников приготовят тематические раскраски. Таким образом, дети должны закрепить полученные навыки.

- Вся программа мероприятия направлена на то, чтобы в легкой и доступной форме донести до взрослых и детей правила поведения в природной среде, - говорят организаторы.

Квесты пройдут сразу по двум адресам:

Парк Центрального района. Начало в 11.00,13.00,15.00 и 17.00.

Парк «Солнечный ветер». Начало в 13.00, 14.00,15.00 и 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU