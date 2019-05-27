2019-05-27T11:56:32+03:00
Общество

Познавательный квест для детей проведут волонтеры отряда «Лиза Алерт»

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Познавательный квест для детейПознавательный квест для детейФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В День защиты детей, 1 июня, в Барнауле активисты поискового отряда «Лиза Алерт» проведут для детей познавательный квест на тему: «Что делать, если ты потерялся в лесу?».

Принять участие в нем могут ребята старше пяти лет. Малышам расскажут о правилах безопасности, о том, как действовать в критической ситуации, а также выдадут памятки с полезной информацией. Помимо этого для участников приготовят тематические раскраски. Таким образом, дети должны закрепить полученные навыки.

- Вся программа мероприятия направлена на то, чтобы в легкой и доступной форме донести до взрослых и детей правила поведения в природной среде, - говорят организаторы.

Квесты пройдут сразу по двум адресам:

Парк Центрального района. Начало в 11.00,13.00,15.00 и 17.00.

Парк «Солнечный ветер». Начало в 13.00, 14.00,15.00 и 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае прошли гонки по драг-рэйсингу
Дефицит бюджета Алтайского края вырастет до рекордных размеров
Водитель иномарки врезался в газовую трубу
Бийчанин через объявление продает 3,5 метра змей
В Барнауле девушка обманула банк и взяла кредит
В Бийске подростки запинали слепого голубя
Алтайский гребец завоевал путевку на первенство Европы
На Барнаул надвигаются дожди, грозы и ветер
Перспективы подъема промышленности Алтайского края обсудили на симпозиуме в Белокурихе
В Барнауле на покос травы вдоль дорог потратят 9,2 млн рублей
В Барнауле перекроют проезд около парка культуры и отдыха имени Ленина
Вылезла в окно и исчезла: на Алтае вторые сутки ищут пропавшую пенсионерку
АлтГТУ удостоен звания победителя международных студенческих Интернет-олимпиад
День защиты детей с «Сибирской медиагруппой» и парком «Лесная сказка»
У главного корпуса Алтайского медуниверситета заложат можжевеловую аллею
Водитель на большой скорости врезался в бетонный столб
Цех с семечками горел в Барнауле
Авария с участием шести машин произошла в Алтайском крае
Компенсация за БАДы: Жительница Бийска потеряла 1,4 млн рублей
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с универсальных таксофонов
Спортсмен Иван Нифонтов победил на праймериз в Барнауле
Алтайская лаборатория исследует продукты питания на наличие микроорганизмов порчи
Пьяный водитель загнал авто на пути под поезд на Алтае