2019-05-27T11:28:37+03:00
Общество

В Барнауле на покос травы вдоль дорог потратят 9,2 млн рублей

Дарья САВЕНКО
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С 1 июня количество техники и людей, занятых в благоустройстве, будет увеличено.С 1 июня количество техники и людей, занятых в благоустройстве, будет увеличено.Фото: Дарья САВЕНКО
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Власти Барнауле выдели МБУ «Автодорстрой» 9,2 млн рублей на покос травы около дорог. На эти деньги рабочие приведут в порядок площадь в 5,8 млн квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, покосом занимается и другая организация – МУП «Горзеленхоз». Предприятие обеспечивает содержание газонов в парках и скверов общей площадью 9 млн квадратных метров. Каждый день на покос травы выходят пять тракторов с роторными косилками, два мини-трактора и 16 человек с ручным инструментом.

Покос травы заканчивается на проспекте Ленина, Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Антона Петрова, Взлетная, Энтузиастов, Титова и другие. С 1 июня количество техники и людей, занятых в этой работе, будет увеличено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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