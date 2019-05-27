В Барнауле перекроют проезд около парка культуры и отдыха имени Ленина

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-27T10:59:08+03:00

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В столице Алтайского края с 3 июня на месяц перекроют движение на участках улиц Ленинградской и Островского.

Как сообщает пресс-службе городской администрации, с 3 июня по 3 июля будет организовано перекрытие улицы Ленинградской в районе дома №223 по улице Антона Петрова и улице Островского в районе дома №221д/1 по улице Антона Петрова.

Перекрытие связано со строительством участков сети водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU