2019-05-27T10:59:08+03:00
Общество

В Барнауле перекроют проезд около парка культуры и отдыха имени Ленина

Дарья САВЕНКО
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В столице Алтайского края с 3 июня на месяц перекроют движение на участках улиц Ленинградской и Островского.

Как сообщает пресс-службе городской администрации, с 3 июня по 3 июля будет организовано перекрытие улицы Ленинградской в районе дома №223 по улице Антона Петрова и улице Островского в районе дома №221д/1 по улице Антона Петрова.

Перекрытие связано со строительством участков сети водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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