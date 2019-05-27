Вылезла в окно и исчезла: на Алтае вторые сутки ищут пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-27T09:41:32+03:00

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В Каменском районе уже вторые сутки ведутся поиски 74-летней женщины, пропавшей без вести.

Как сообщает сайт издания «Каменские известия», ночью 26 мая жительница села Корнилово вылезла из окна собственного дома и ушла в неизвестном направлении. На ее поиски направили полицейских и волонтеров.

- Они обследовали территорию корниловского сельсовета, однако женщину найти не удалось, - пишет источник.

Так как поиски не увенчались успехом, к ним присоединилась специальная группа из Барнаула. Они обследуют лес и ближайшие населенные пункты.

Известны приметы женщины: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые короткие, глаза голубые. Была одета в синюю куртку с капюшоном, коричневые сапоги и синий платок. Не исключено, что пенсионерка могла потерять паять или ориентацию в пространстве.

Всех граждан, обладающих информацией о местоположении женщины, просят сообщить в МО МВД России «Каменский» по тел.: 02, 8 (38584) 2-30-92, 2-19-59, 2-22-43.

ИСТОЧНИК KP.RU