2019-05-27T09:41:32+03:00
Происшествия

Вылезла в окно и исчезла: на Алтае вторые сутки ищут пропавшую пенсионерку

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Пропавшая пенсионеркаПропавшая пенсионеркаФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

В Каменском районе уже вторые сутки ведутся поиски 74-летней женщины, пропавшей без вести.

Как сообщает сайт издания «Каменские известия», ночью 26 мая жительница села Корнилово вылезла из окна собственного дома и ушла в неизвестном направлении. На ее поиски направили полицейских и волонтеров.

- Они обследовали территорию корниловского сельсовета, однако женщину найти не удалось, - пишет источник.

Так как поиски не увенчались успехом, к ним присоединилась специальная группа из Барнаула. Они обследуют лес и ближайшие населенные пункты.

Известны приметы женщины: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые короткие, глаза голубые. Была одета в синюю куртку с капюшоном, коричневые сапоги и синий платок. Не исключено, что пенсионерка могла потерять паять или ориентацию в пространстве.

Всех граждан, обладающих информацией о местоположении женщины, просят сообщить в МО МВД России «Каменский» по тел.: 02, 8 (38584) 2-30-92, 2-19-59, 2-22-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае прошли гонки по драг-рэйсингу
Дефицит бюджета Алтайского края вырастет до рекордных размеров
Водитель иномарки врезался в газовую трубу
Бийчанин через объявление продает 3,5 метра змей
В Барнауле девушка обманула банк и взяла кредит
В Бийске подростки запинали слепого голубя
Алтайский гребец завоевал путевку на первенство Европы
На Барнаул надвигаются дожди, грозы и ветер
Познавательный квест для детей проведут волонтеры отряда «Лиза Алерт»
Перспективы подъема промышленности Алтайского края обсудили на симпозиуме в Белокурихе
В Барнауле на покос травы вдоль дорог потратят 9,2 млн рублей
В Барнауле перекроют проезд около парка культуры и отдыха имени Ленина
АлтГТУ удостоен звания победителя международных студенческих Интернет-олимпиад
День защиты детей с «Сибирской медиагруппой» и парком «Лесная сказка»
У главного корпуса Алтайского медуниверситета заложат можжевеловую аллею
Водитель на большой скорости врезался в бетонный столб
Цех с семечками горел в Барнауле
Авария с участием шести машин произошла в Алтайском крае
Компенсация за БАДы: Жительница Бийска потеряла 1,4 млн рублей
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с универсальных таксофонов
Спортсмен Иван Нифонтов победил на праймериз в Барнауле
Алтайская лаборатория исследует продукты питания на наличие микроорганизмов порчи
Пьяный водитель загнал авто на пути под поезд на Алтае