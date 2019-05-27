2019-05-27T08:56:34+03:00
Происшествия

Водитель на большой скорости врезался в бетонный столб

Анна СЕМИНА
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Водитель снес столб и забор в Барнауле (фото: со страницы vk.com/incident22)Водитель снес столб и забор в Барнауле (фото: со страницы vk.com/incident22)Фото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле водитель легковушки на полном ходу врезался в бетонный столб. Авария произошла в воскресенье, 26 мая.

О происшествии сообщили очевидцы. В группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» были опубликованы снимки с места аварии. ДТП произошло в поселке Власиха, в СНТ «Пригородное» на улице Центральная возле дома №244.

- Жига возомнила себя Марком. И так как все в ней были очень пьяными, то столб безропотно сдался. До этого снесли забор. Скорость была больше 100. Хорошо, что никого не сбили. ДПС на месте, - рассказала участника паблика Наталья.

Судя по снимкам, автомобиль получил ощутимые повреждения: на капоте сильная вмятина, также разбито заднее стекло.

По словам очевидцев, присутствующих при оформлении ДТП, виновника пыталась выгородить его мать. Женщина заявила, что это она была за рулем. Более того, выяснилось, что мужчина еще в январе был лишен прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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