Цех с семечками горел в Барнауле
Густой черный дым, поднимающийся со стороны барнаульской ТЭЦ-3, напугал горожан. Как позже выяснилось – горело здание производственного цеха.
Столб густого дыма появился в понедельник, 27 мая, ранним утром. Его было видно с разных точек города. Звонок на пульт дежурного поступил в 5.47 по местному времени.
- В сообщении говорилось о возгорании одного из производственных корпусов частного предприятия, расположенного по улице Звездной. На момент прибытия первого подразделения здание горело открытым огнем и уже произошло обрушение кровли, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
Как позже выяснилось, в цехе занимались переработкой семечек. По предварительной информации возгорание произошло из-за нарушений правил монтажа электрооборудования.
Полная ликвидация пожара продлилась полчаса. Огонь успел уничтожить кровлю строения на площади около 300 квадратных метров. На тушении были задействованы девять единиц техники и 25 человек личного состава. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU