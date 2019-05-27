2019-05-27T07:57:23+03:00
Происшествия

Цех с семечками горел в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Пожар в цехуПожар в цехуФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Густой черный дым, поднимающийся со стороны барнаульской ТЭЦ-3, напугал горожан. Как позже выяснилось – горело здание производственного цеха.

Столб густого дыма появился в понедельник, 27 мая, ранним утром. Его было видно с разных точек города. Звонок на пульт дежурного поступил в 5.47 по местному времени.

- В сообщении говорилось о возгорании одного из производственных корпусов частного предприятия, расположенного по улице Звездной. На момент прибытия первого подразделения здание горело открытым огнем и уже произошло обрушение кровли, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Как позже выяснилось, в цехе занимались переработкой семечек. По предварительной информации возгорание произошло из-за нарушений правил монтажа электрооборудования.

Полная ликвидация пожара продлилась полчаса. Огонь успел уничтожить кровлю строения на площади около 300 квадратных метров. На тушении были задействованы девять единиц техники и 25 человек личного состава. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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