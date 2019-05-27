2019-05-27T07:38:02+03:00
Происшествия

Авария с участием шести машин произошла в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
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Авария на трассе Р-256 (Фото: со страницы Barnaul22)Авария на трассе Р-256 (Фото: со страницы Barnaul22)Фото: скриншот сайта
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На федеральной трассе Р-256 в Алтайском крае в понедельник, 27 мая, произошла массовая автомобильная авария.

Первыми о происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul22, в социальной сети «Вконтакте». По их словам дорожно-транспортное происшествие произошло на участке от Троицкого до Бийска. Участниками аварии стали сразу шесть автомобилей.

По официальным данным авария произошла около 5.30 по местному времени на 303 километре «Чуйского тракта». Установлено, что автомобили ехали со стороны Барнаула в Бийск. Судя по снимкам с места ДТП, участники получили серьезные повреждения, однако по предварительной информации пострадавших нет.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», другое серьезное ДТП произошло на перегоне Озимая – Рубцовск. Пьяный водитель на автомобиле ВАЗ-21093 столкнулся с грузовым поездом. Правда, когда на место ДТП прибыли полицейские, мужчина заявил, что машину у него угнали, а там он оказался потому что искал ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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