Компенсация за БАДы: Жительница Бийска потеряла 1,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:35 2019-05-27T06:35:51+03:00

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Жительница Бийска поверила мошенникам и потеряла крупную сумму денег.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в прошлом году 57-летняя женщина заказала через интернет пищевую добавку. В конце марта ей позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что продукция оказалась некачественной, поэтому женщине положена компенсации в размере 10 млн рублей.

Бийчанка обрадовалась, но рано – мужчина пояснил, что необходимо оплатить расходы на адвоката, на медицинское освидетельствование, обналичивание компенсации, страховку и услуги инкассаторов. Всего же, женщина перевела на чужие счета 1 млн 400 тысяч рублей.

Только спустя месяц бийчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU