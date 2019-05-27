2019-05-27T06:00:12+03:00
Политика

Спортсмен Иван Нифонтов победил на праймериз в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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В воскресенье, 26 мая, в Барнауле, Бийске и четырех районах Алтайского края состоялось предварительное голосование «Единой России». Победившие кандидаты представят партию на довыборах в АКЗС и две городские думы.

Как сообщает «Политсибру», в Барнауле победителем предварительного голосования стал Иван Нифонтов. На втором месте – Денис Криволапов и на третьем месте - Максим Трухин.

В Бийске уверенную победу на праймериз одержал экс-депутат думы Александр Казаков. Второе место у Елены Ишковой, на третьем – Иван Лиханов.

В этот же день прошло голосование по кандидатурам для последующего выдвижения в депутаты АКЗС по одномандатному округу № 2. Праймериз проходили на территории четырех районов - Кулундинского, Ключевского, Табунского и Михайловского.

Наибольшее количество голосов избирателей получил Владимир Репкин. Второй результат у Александра Бокка. На третьем месте оказался Даниил Шадрин.

Общая явка избирателей, принявших участие в предварительном голосовании «Единой России» в Алтайском крае, оказалась равной 4,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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