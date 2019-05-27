Спортсмен Иван Нифонтов победил на праймериз в Барнауле
В воскресенье, 26 мая, в Барнауле, Бийске и четырех районах Алтайского края состоялось предварительное голосование «Единой России». Победившие кандидаты представят партию на довыборах в АКЗС и две городские думы.
Как сообщает «Политсибру», в Барнауле победителем предварительного голосования стал Иван Нифонтов. На втором месте – Денис Криволапов и на третьем месте - Максим Трухин.
В Бийске уверенную победу на праймериз одержал экс-депутат думы Александр Казаков. Второе место у Елены Ишковой, на третьем – Иван Лиханов.
В этот же день прошло голосование по кандидатурам для последующего выдвижения в депутаты АКЗС по одномандатному округу № 2. Праймериз проходили на территории четырех районов - Кулундинского, Ключевского, Табунского и Михайловского.
Наибольшее количество голосов избирателей получил Владимир Репкин. Второй результат у Александра Бокка. На третьем месте оказался Даниил Шадрин.
Общая явка избирателей, принявших участие в предварительном голосовании «Единой России» в Алтайском крае, оказалась равной 4,9%.
ИСТОЧНИК KP.RU