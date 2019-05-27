2019-05-27T05:54:54+03:00
Происшествия

Пьяный водитель загнал авто на пути под поезд на Алтае

Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Пресс-службы Алтайского ЛУ МВД РоссииФото: Пресс-службы Алтайского ЛУ МВД России
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В Алтайском крае поезд врезался в легковой автомобиль, который оказался на железнодорожных путях вне переезда. Водитель пытался проехать по путям и застрял, к счастью, сам мужчина успел выскочить из «девятки» до момента столкновения.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, 34-летний водитель пытался убедить их, что автомобиль был угнан, а сам он оказался на месте происшествия, разыскивая машину. Кроме того, автовладелец находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и давал невнятные показания.

ЧП с грузовым поездом и легковушкой произошло на перегоне Озимая-Рубцовск 5 мая, сейчас дело получило продолжение – против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года. Также обвиняемому предстоит компенсировать стоимость поврежденного имущества железной дороги в сумме 30 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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