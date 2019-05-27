Барнаульцев приглашают на бесплатные тренировки под открытым небом
Уже через несколько дней в Барнауле начнется третий сезон программы здорового образа жизни «Парк спорта». Она направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечение жителей и гостей краевого центра с систематическим занятиям спортом.
В этом году бесплатные городские тренировки начнутся с 4 июня и продолжатся до 1 сентября. Тренировки будут проводить профессиональные тренеры и фитнес инструкторы. Здесь будут представлены актуальные фитнес-направления: функциональный тренинг, tabata, strong by zumba, mind & body. Занятия будут проходить в современном динамичном формате с музыкальным сопровождением. Каждая тренировка будет длиться 50 минут.
Уже намечен график проведения тренировок:
вторник — 19.30 — функциональный тренинг;
среда — 19.30 — strong by zumba;
четверг — 19.30 — tabata;
воскресенье — 10.00 — mind & body.
ИСТОЧНИК KP.RU