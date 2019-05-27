В Барнауле отметят День пограничника

СЕГОДНЯ 04:11 2019-05-27T04:11:15+03:00

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27 и 28 мая в Барнауле пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня пограничника.

В понедельник, 27 мая, в в 19.00 на площади Ветеранов начнется боевой расчет. Традиционно сюда придут многие из тех, кто когда-то защищал рубежи нашей страны.

Мероприятие продолжится праздничным концертом с участием сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Всех желающих угостят настоящей солдатской кашей.

На следующий день, 28 мая, в 10.00 на площади Победы состоится торжественный митинг с возложением венков к памятнику павшим за Родину.

Российские пограничники и ветераны службы отмечают свой профессиональный праздник 28 мая. Именно в этот день Декрет Совета народных комиссаров учредил Пограничную охрану РСФСР.

Стоить отметить, что Российская Федерация имеет самую протяженную государственную границу в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU