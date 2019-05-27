2019-05-27T04:11:15+03:00
Общество

В Барнауле отметят День пограничника

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 и 28 мая в Барнауле пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня пограничника.

В понедельник, 27 мая, в в 19.00 на площади Ветеранов начнется боевой расчет. Традиционно сюда придут многие из тех, кто когда-то защищал рубежи нашей страны.

Мероприятие продолжится праздничным концертом с участием сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Всех желающих угостят настоящей солдатской кашей.

На следующий день, 28 мая, в 10.00 на площади Победы состоится торжественный митинг с возложением венков к памятнику павшим за Родину.

Российские пограничники и ветераны службы отмечают свой профессиональный праздник 28 мая. Именно в этот день Декрет Совета народных комиссаров учредил Пограничную охрану РСФСР.

Стоить отметить, что Российская Федерация имеет самую протяженную государственную границу в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с универсальных таксофонов
Спортсмен Иван Нифонтов победил на праймериз в Барнауле
Алтайская лаборатория исследует продукты питания на наличие микроорганизмов порчи
Пьяный водитель загнал авто на пути под поезд на Алтае
Барнаульцев приглашают на бесплатные тренировки под открытым небом
Алтайский священник посчитал фильм «Т-34» оскорблением чувств верующих
Мужчина моментально погиб, врезавшись в дерево
Впервые на Алтае: родители смогут оставить ребенка в детской музейной комнате
Марихуану обнаружила полиция на чердаке у двоих селян
Юный алтайский осужденный победил в олимпиаде по информатике
В Алтайском крае прозвенели последние звонки
Виктор Томенко озвучил предложения глав регионов министру финансов России
Алексей Тишкин объяснил, почему его не допустили к выборам ректора АГУ
В Барнауле проспект Ленина заасфальтируют за 190 миллионов рублей
В Барнауле 25 мая даст концерт панк-объединение «Дубовая роща»
В Барнауле женщина выпала из окна восьмого этажа
Барнаульские чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Главный полицейский Алтайского края отчитался о доходах за 2018 год
В торговые центры Барнаула вновь поступают сообщения о минировании
В Алтайском крае может появиться новая программа финансовой поддержки сельских учителей
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Алтайском крае: жара, грозы и град
В Алтайском крае стабилизировалась паводковая обстановка
Женщина-инвалид торговала наркотиками в Барнауле