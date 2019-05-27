В Барнауле отметят День пограничника
27 и 28 мая в Барнауле пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня пограничника.
В понедельник, 27 мая, в в 19.00 на площади Ветеранов начнется боевой расчет. Традиционно сюда придут многие из тех, кто когда-то защищал рубежи нашей страны.
Мероприятие продолжится праздничным концертом с участием сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Всех желающих угостят настоящей солдатской кашей.
На следующий день, 28 мая, в 10.00 на площади Победы состоится торжественный митинг с возложением венков к памятнику павшим за Родину.
Российские пограничники и ветераны службы отмечают свой профессиональный праздник 28 мая. Именно в этот день Декрет Совета народных комиссаров учредил Пограничную охрану РСФСР.
Стоить отметить, что Российская Федерация имеет самую протяженную государственную границу в мире.
ИСТОЧНИК KP.RU