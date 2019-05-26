2019-05-26T12:19:36+03:00
Происшествия

Мужчина моментально погиб, врезавшись в дерево

САПОЖКОВА Александра
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Фото: vk.com/avarcomdtpФото: vk.com/avarcomdtp
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Смертельное ДТП произошло утром 26 мая в Бийске.

Как сообщается в официальной группе бийского аваркома «Вконтакте», водитель на ВАЗ двигался по улице Малоугреневой, что находится за рекой, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

- Мужчина погиб на месте. Сразу, - отмечается в группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска».

С какой скоростью ехал автомобилист и в каком состоянии – не известно.

Сотрудники аваркома напоминают другую похожую историю, которая случилась 11 мая:

- Дело было утром около 5-6 часов на проселочной дороге между трассой Бийск-Солтон и рекой Бией. Трое молодых людей возвращались с речки после продолжительного отдыха. За рулем находилась девушка 1997 года рождения. С ней были двое пассажиров - парень и девушка – примерно того же возраста. Проезжая мимо деревьев, девушка врезалась в одно из них и скончалась до приезда «скорой».

Причиной ДТП стало отсутствие у девушки прав и опыта вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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