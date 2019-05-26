Марихуану обнаружила полиция на чердаке у двоих селян

СЕГОДНЯ 05:11 2019-05-26T05:11:45+03:00

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На усадьбах жителей села Малый Бащелак Чарышского района полиция обнаружила запрещенные вещества.

Как сообщает Главное управление МВД по Алтайскому краю, обыск проводился в рамках ранее возбужденного уголовного дела. У мужчины 1987 года рождения около 100 граммов марихуаны нашли на чердаке бани и веранде дома.

- У второго мужчины 1989 года рождения на чердаке надворной постройки обнаружили растение, банку с растительным веществом, а в доме - пакет с таким же веществом. Эксперты выяснили, что это марихуана, общий вес которой составил 900 граммов, - рассказали в полиции.

Мужчины заявили, что дикорастущую коноплю они собрали в окрестностях села весной и осенью 2018 года.

Дело в отношении каждого селянина возбуждено по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU