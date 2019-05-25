Виктор Томенко озвучил предложения глав регионов министру финансов России

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-25T10:42:51+03:00

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В Новокузнецке 24 мая министр финансов России Антон Силуанов провел совещание по реализации национальных проектов. В ходе которого губернатор Алтайского края огласил предложения глав регионов Сибири и алтайских товаропроизводителей, требующие решения на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В рамках национального проекта «Кооперация и экспорт» Виктор Томенко предложил повысить субсидии на железнодорожные перевозки с 50 до 80%. Глава Алтайского края также отметил, что стоит обратить внимание на экспорт, наращиванию которого мешают высокие пошлины. Например, чтобы ввести в Китай муку, необходимо заплатить 65% от ее стоимости. Губернатор считает, что снизить таможенную пошлину можно. Для этого нужно убедить Китай в этой необходимости на уровне правительств стран.

Еще одним предложением стало сокращение срока возвращения транспортных вагонов с территории иностранных государств. По мнению губернатора, из-за их задержки предприятия часто терпят убытки.

Также глава Алтайского края острым вопросом назвал стоимость сертификатов на зерно. За него необходимо платить около 10% от цены продукции. Еще Томенко порекомендовал сократить сроки возврата НДС.

ИСТОЧНИК KP.RU