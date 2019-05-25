Алексей Тишкин объяснил, почему его не допустили к выборам ректора АГУ
На заключительном этапе аттестационная комиссия Минобрнауки РФ не допустила к выборам завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексея Тишкина. Как рассказал сам профессор, для него это не стало ударом, сообщает «Толк».
Алексей Тишкин отметил, что накануне на собеседовании никаких претензий к нему не было. На все вопросы отвечал четко и спокойно. По его словам, на окончательное решение повлияла позиция президента университета Сергея Землюкова.
- Накануне,15 числа, он был в Москве в Министерстве, присутствовал во многих местах, пытаясь решить проблему и понимая, что я реальный претендент на выборах университета. Он транслировал там свое мнение. А министерство должно было прислушаться к мнению коллектива, который предоставил четверых кандидатов и к мнению администрации Алтайского края, где тоже поддержали этих кандидатов. По всей видимости, мои оппоненты чего-то испугались, - рассказал профессор.
К слову, в ближайшее время Тишкин планирует реализовать несколько масштабных проектов, один из которых Российского научного фонда. Но и родной кафедре АГУ обещает не забывать.
ИСТОЧНИК KP.RU