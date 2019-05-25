В Барнауле женщина выпала из окна восьмого этажа

СЕГОДНЯ 06:19 2019-05-25T06:19:25+03:00

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Вечером 24 мая с окна восьмого этажа на Гущина,163 выпала женщина. Об этом сообщили в городском паблике «Инцидент Барнаул».

Анонимный источник сообщил, что это было убийство. Якобы у женщины проникающее ножевое ранение, а перед падением в квартире были слышны крики.

При разговоре с матерью погибшей выяснилось, что девушка не раз пыталась покончить с собой. Об этом сообщил один из участников сообщества. Он также отметил, что при падении девушка задела козырек и получила проникающее ранение.

Как сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю, по предварительным данным женщина покончила жизнь самоубийством. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Очень жаль, что не нашлось доброго и понимающего человека. Который бы помог вернуть девушке интерес к жизни, - написала в комментариях под постом жительница Барнаула Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU