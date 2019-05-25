2019-05-25T06:19:25+03:00
Происшествия

В Барнауле женщина выпала из окна восьмого этажа

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 24 мая с окна восьмого этажа на Гущина,163 выпала женщина. Об этом сообщили в городском паблике «Инцидент Барнаул».

Анонимный источник сообщил, что это было убийство. Якобы у женщины проникающее ножевое ранение, а перед падением в квартире были слышны крики.

При разговоре с матерью погибшей выяснилось, что девушка не раз пыталась покончить с собой. Об этом сообщил один из участников сообщества. Он также отметил, что при падении девушка задела козырек и получила проникающее ранение.

Как сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю, по предварительным данным женщина покончила жизнь самоубийством. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Очень жаль, что не нашлось доброго и понимающего человека. Который бы помог вернуть девушке интерес к жизни, - написала в комментариях под постом жительница Барнаула Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юный алтайский осужденный победил в олимпиаде по информатике
В Алтайском крае прозвенели последние звонки
Виктор Томенко озвучил предложения глав регионов министру финансов России
Алексей Тишкин объяснил, почему его не допустили к выборам ректора АГУ
В Барнауле проспект Ленина заасфальтируют за 190 миллионов рублей
В Барнауле 25 мая даст концерт панк-объединение «Дубовая роща»
Барнаульские чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Главный полицейский Алтайского края отчитался о доходах за 2018 год
В торговые центры Барнаула вновь поступают сообщения о минировании
В Алтайском крае может появиться новая программа финансовой поддержки сельских учителей
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Алтайском крае: жара, грозы и град
В Алтайском крае стабилизировалась паводковая обстановка
Женщина-инвалид торговала наркотиками в Барнауле