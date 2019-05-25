Барнаульские чиновники отчитались о доходах за 2018 год

СЕГОДНЯ 05:13 2019-05-25T05:13:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Барнаула Сергей Дугина заработал 3,064 миллиона рублей за 2018 год. В сравнении с 2017 годом глава города заработал на 1,7 миллиона меньше. Информация о доходах чиновников администрации города появилась на официальном сайте краевой столицы.

У Дугина квартира (65,4 кв. м) и гараж (16 кв. м) с погребом (4,8 кв. м). Также он является владельцем Toyota Land Cruiser, автоприцепа МЗСА 817711, снегохода Arctic Cat Bearcat Z1 XT и катера Bayliner. Жена Дугина за прошлый год пополнила семейный бюджет на 724 тысячи рублей. Она также владеет жилым домом в 84,5 кв. м. и земельным участком для индивидуального жилищного строительства в 1427 кв. м.

К слову, первый замглавы, руководитель аппарата Вячеслав Франк заработал 1,776 млн рублей за 2018 год. Анатолий Воронков, первый заместитель администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу - 2,479 миллиона. А заместитель главы администрации по экономической политике Вячеслав Химочка заработал за прошлый год 1,8 миллиона рублей.

Также Юрий Еремеев, управляющий делами главы Барнаула задекларировал 1,4 млн, а замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин стал богаче на 1,6 миллиона. Александр Артемов, замглавы администрации по социальной политике - 2,014 млн рублей. Заместитель главы по городскому хозяйству Александр Алексеенко заработал 1,333 миллиона рублей. О своих доходах отчиталась и руководитель пресс-службы мэрии Екатерина Андреева. За 2018 год она заработала 1,087 млн. Начальник комитета по благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев задекларировал 1,748 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU